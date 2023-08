Topi Manner va quitter la tête de Finnair

Topi Manner a annoncé sa démission du poste de directeur général de Finnair. Il garde ses fonctions le temps pour la compagnie de trouver son successeur.



Topi Manner avait été nommé CEO de Finnair en janvier 2019 et a dirigé la compagnie alors qu'elle traversait deux grandes crises : celle de la covid puis celle liée à la fermeture de l'espace aérien russe, qui l'a obligée à repenser entièrement un modèle économique jusqu'alors basé sur les liaisons entre l'Europe et l'Asie.



Il deviendra directeur général d'Elisa Corporation au plus tard le 1er mars 2024.



(Photo © Finnair)