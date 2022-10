Toki Air reçoit son premier ATR 72-600

Toki Air a réceptionné son premier ATR 72-600. Immatriculé J-01QQ, il a été acquis en leasing auprès de NAC et est couvert par un contrat de maintenance global de dix ans avec l'avionneur.



Cet appareil va permettre à Toki Air de lancer ses opérations. Elle compte revitaliser sa base de Niigata et les régions situées à proximité.



Toki Air attend toutefois toujours son certificat de transporteur aérien. Elle devrait donc lancer ses opérations en 2023.



Elle attend un second exemplaire de l'ATR 72-600 (qui, comme le premier, devait initialement être reçu par TAROM) mais s'est également engagée pour un ATR 42-600S.



(Photo © ATR)