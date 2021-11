Toki Air envisage d'intégrer l'ATR 42-600S

(Dubai Airshow 2021) Toki Air a signé une lettre d'intention avec ATR et envisage d'intégrer l'ATR 42-600S à sa flotte.



L'accord préliminaire formalise des discussions entre la compagnie japonaise et l'avionneur franco-italien pour étoffer sa flotte, avec l'ATR 42-600 mais aussi sa version à décollage et atterrissage courts, dont les livraisons doivent débuter en 2025.



Toki Air a déjà deux ATR 72-600 en commande, qui lui seront livrés en 2022. Elle a également profité du soutien de l'avionneur pour définir au mieux son réseau.



Par ailleurs, la compagnie va introduire la solution Cargo Flex au Japon, qui permet une meilleure adaptation aux fluctuations de la demande.