Tim Clark n'attend plus une reprise de trafic importante pour cet été

L'optimisme de Tim Clark a été rattrapé par la réalité. Dans un entretien réalisé dans le cadre de CAPA Live, le président d'Emirates a déclaré que « nous n'allons pas voir la capacité revenir aux niveaux que j'avais espérés en juillet et août. »



Il estime désormais qu'il faudra attendre le quatrième trimestre pour que les capacités redeviennent conséquentes.



« Cela va prendre plus de temps que je ne l'aurais espéré. Et je pense que nous allons probablement rencontrer quelques difficultés », regrette-t-il.



Il estimait en novembre que la reprise arriverait « plutôt tôt que tard » et tablait sur une demande solide cet été, poussée par une population privée de voyage pendant plus d'un an.



(Photo © Emirates)