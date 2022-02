Thomas Renault devient responsable des ventes USA de French bee

French bee annonce la nomination de Thomas Renault en tant que responsable des ventes USA. Basé à New York, il aura comme rôle de participer au développement de la compagnie sur le marché nord-américain.



Diplômé de l'ESC Pau Business School et âgé de 33 ans, Thomas Renault a notamment travaillé pour Virgin Voyages et La Compagnie.



Exerçant depuis dix ans aux Etats-Unis, il a une grande expérience des marchés nord-américain et européen.



Cette nomination intervient alors que French bee augmente son offre aux Etats-Unis. Desservant San Francisco depuis 2018 dans le cadre de sa liaison vers Papeete, elle a lancé ses opérations vers New York en juillet dernier et prépare la desserte de Los Angeles à partir d'avril.



(Photo © French bee)