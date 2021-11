Thomas Juin réélu président de l'UAF & FA

L'Union des aéroports français et francophones associés, actuellement réunie en congrès à Paris, a décidé de reconduire Thomas Juin à sa tête pour trois ans.



Le directeur de l'aéroport de La Rochelle - Ile de Ré occupe cette fonction depuis novembre 2018. L'UAF & FA souhaite ainsi poursuivre et accélérer les actions qu'il a initiées depuis.



Celles-ci portent notamment sur la transition énergétique et l'amélioration de la compétitivité des plateformes aéroportuaires françaises, auxquelles est venue s'ajouter la crise sanitaire.



« La crise a démontré l'importance de mieux faire comprendre et reconnaître la voix et les spécificités de l'écosystème aéroportuaire. Aux côtés des compagnies aériennes, nous continuerons avec nos partenaires à porter les messages et les intérêts de notre communauté aéroportuaire et de ses différents métiers auprès des décideurs français et européens », a-t-il déclaré.



(Photo © UAF & FA)