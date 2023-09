Thomas Girard devient directeur général adjoint de Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce la nomination de Thomas Girard au poste de directeur général adjoint.



Il remplace Didier Roux, qui quitte le groupe le 1er septembre après 24 ans en son sein, pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Thomas Girard était jusqu'alors directeur commercial, fonction qu'il occupait depuis 2019. Il a intégré le groupe il y a plus de dix-huit ans.



Sa nomination traduit la volonté du groupe de « renforcer l'intégration de ses fonctions achats, industrielles et commerciales sous son unique supervision, afin de lui permettre de disposer de l'ensemble des leviers opérationnels pour relever les défis liés au contexte actuel d'inflation et de tensions d'approvisionnement. »