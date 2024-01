Thierry Guimbaud devient président de l'Autorité de régulation des transports

L'Autorité de régulation des transports (ART) est désormais dirigée par Thierry Guimbaud. Après approbation des commissions compétentes, de l'Assemblée nationale et du Sénat, le décret entérinant sa nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre.



Thierry Guimbaud succède à Bernard Roman, qui a été président de l'ART de 2016 à 2022. Depuis août 2022, la présidence par intérim a été assurée par Philippe Richert.



« En tant que président, je forme l'ambition que l'ART contribue, dans les prochaines années, à construire des mobilités durables, par une régulation toujours plus performante dans les six secteurs dont elle a la responsabilité. La priorité stratégique de ma présidence sera de contribuer aux trois grands enjeux actuels de la politique des transports, qui sont au coeur des préoccupations des Français : la transition écologique, alors que le secteur est responsable de plus de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise des prix, pour préserver le pouvoir d'achat des usagers et la compétitivité de notre économie, et l'amélioration de la qualité des infrastructures et du service rendu aux usagers », a-t-il déclaré à sa prise de fonction.



Thierry Guimbaud était directeur général des Voies navigables de France depuis 2017. L'essentiel de sa carrière professionnelle s'est construit dans le secteur des transports, au sein de différents gouvernements (entre 1992 puis en 2011), au STIF mais aussi chez Aéroports de Paris (à partir de 1996, lorsque la société était publique), où il a piloté de grands projets stratégiques avant de devenir responsable de l'exploitation de l'aéroport Charles-de-Gaulle en 1998.



(Image : capture d'écran du message-vidéo enregistré par Thierry Guimbaud pour l'ensemble des agents, membres et partenaires de l'ART à l'occasion de sa nomination)