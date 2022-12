The Helicopter Company couvrira sa flotte d'hélicoptères ACH160 avec la solution HCare

L'opérateur saoudien The Helicopter Company (THC) a signé un contrat HCare avec Airbus Helicopters pour couvrir sa future flotte de six hélicoptères ACH160. Le contrat a été annoncé à l'occasion du salon MEBAA 2022 qui se tient sur la plateforme de Dubai World Central (DWC).



« Cette solution Part-By-the-Hour (PBH) couvrira tous les événements de maintenance planifiés et non planifiés pour l'ensemble de la flotte d'ACH160 de THC dans un seul contrat - les aidant à effectuer leurs missions quotidiennes en toute sécurité et efficacement » a annoncé Christoph Zammert, vice-président exécutif de l'assistance et des services clients chez Airbus Helicopters.



Les futurs ACH160 seront utilisés pour assurer des missions de transport corporate.



Pour rappel, THC avait conclu un accord avec Airbus Helicopters portant sur l'acquisition de vingt H145 et six ACH160 il y a tout juste un an, un contrat qui s'inscrivait dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise notamment à développer son secteur aéronautique et son transport aérien. THC s'était d'ailleurs déjà engagée auprès de l'hélicoptériste pour dix H125, pour assurer du transport vers des destinations touristiques et de la surveillance aérienne.



(Photo © Airbus Helicopters)