THC signe un nouvel accord avec Airbus Helicopters

The Helicopter Company (THC) a conclu un nouvel accord avec Airbus Helicopters portant sur l'acquisition de vingt H145 et six ACH160.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise notamment à développer le secteur aéronautique et du transport aérien.



Il permettra à THC d'enrichir son offre de transport. La société développe en parallèle des partenariats stratégiques au niveau régional, par exemple avec The Red Sea Development Company (TRSDC), auprès de qui elle peut mettre en service sa flotte et ses équipages pour des missions de transport ou d'évacuation médicale.



THC s'était déjà engagée auprès de l'hélicoptériste pour dix H125, pour assurer du transport vers des destinations touristiques et de la surveillance aérienne.



(Photo © Airbus Helicopters)