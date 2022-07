Thales : Tous les A320 et A321 de Spirit Airlines désormais connectés avec la solution FlytLIVE

Thales annonce que l'ensemble des Airbus A320 et A321 (ceo et neo) de la compagnie américaine Spirit Airlines sont désormais équipés avec FlytLIVE, sa solution de connectivité haut débit en bande Ka. Cela représente plus de 80 % de la flotte de Spirit, soit près de 150 appareils (les A319ceo sont toujours promis à quitter la flotte de la compagnie dans un avenir qui reste encore à déterminer).



Les nouveaux appareils livrés à la compagnie seront également équipés de cette solution qui offre aux passagers une connectivité Internet (jusqu'à 400 Mbps) ainsi que l'accès à des films et à émissions TV grâce à leurs appareils personnels (PED).

Thales précise que FlytLIVE va également permettra à Spirit de développer de nouvelles fonctionnalités pour ses passagers et créer des opportunités innovantes de génération de revenus et de publicité.



FlytLIVE utilise le réseau satellitaire de nouvelle génération de SES et Hughes. Avec le satellite SES-17 (Thales Alenia Space) désormais opérationnel, Thales annonce que FlytLIVE offre des performances, une vitesse et une couverture inégalées à travers les Amériques et l'Atlantique.



Pour rappel, Spirit a été la première cliente américaine de FlytLIVE en 2018 et la première compagnie ultra low-cost à proposer un système de connectivité à bord de ses appareils.



(Photo © Spirit Airlines)