Thales signe un contrat de support équipement avec AJW

Thales et le groupe AJW ont signé un accord de services de maintenance et de support d'équipements avioniques.



Cet accord couvre les flottes Airbus A320ceo, A320neo et A330 des principales compagnies aériennes européennes. Il comprend par ailleurs des réparations à l'heure de vol (RBTH).



Les révisions et réparations des équipements seront principalement assurées depuis le centre de Thales AVS de Châtellerault (Vienne).