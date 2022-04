Thales porté momentanément par sa division Aérospatiale au premier trimestre

Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 4,4% sur un an (2,7% en organique). Les prises de commandes sont quant à elles en baisse de 4% à 3 milliards d'euros (-6% en organique).



Sa division Aérospatiale (activités aéronautiques civiles et spatiales) voit pour sa part son chiffre d'affaires progresser de 5,6% sur la période, à 1,025 milliard d'euros, avec la reprise progressive du transport aérien (moins vrai sur les gros-porteurs) mais surtout par l'activité spatiale (satellites). Les prises de commandes de cette division font même un bond de 19% (17% en organique), à 1,18 milliard d'euros.



« La forte dynamique des activités spatiales et d'identité et de sécurité numériques compense la légère baisse du chiffre d'affaires Défense & Sécurité, uniquement due à une base de comparaison élevée» a déclaré Patrice Caine, le PDG de Thales, dans un communiqué. « Malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les incertitudes quant à la vigueur du redressement du trafic aérien, nous confirmons tous nos objectifs financiers pour 2022 » ajoute-t-il.



L'activité Défense & Sécurité de Thales, traditionnellement la plus importante du groupe français, a en effet vu son chiffre d'affaires resté pratiquement stable, à 1,95 milliard d'euros, mais les prises de commandes ont fléchi de 27% (-29% en organique), à 1,1 milliard d'euros au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier, une tendance qui n'inquiète pas vraiment le PDG de Thales au regard de la conjoncture, et alors que le contrat Rafale aux Émirats arabes unis vient de se matérialisé dans le carnet de commandes de Dassault Aviation il y a quelques jours.



Ce mégacontrat est estimé à 14 milliards d'euros à lui seul (sans les armements), dont un peu moins d'un quart reviennent directement à Thales. Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus importants contrats de défense jamais signés par la France.



Pour rappel, Thales table sur une année encore meilleure que 2021, avec un chiffre d'affaires compris entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros, un book-to-bill supérieur à 1 et un taux de marge opérationnelle compris entre 10,8% et 11,1% (10,2% en 2021).



(Photo © Thales)