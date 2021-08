Thales participera à la mise en place des nouveaux ILS de l'aéroport de Hong Kong

Le Département de l'aviation civile (CAD) de la Région administrative spéciale de Hong Kong a choisi Thales et la société Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd. (DAS) pour déployer le nouveau système d'atterrissage aux instruments et soutenir le projet de construction d'une 3ème piste à l'aéroport international de Hong Kong (HKIA).



Cette nouvelle piste, qui s'inscrit dans un projet baptisé « Three-runway System » (3RS), sera positionnée au nord de la plateforme pour une mise en service finale prévue en 2023 (travaux déjà entamés et achevés en juin 2022).



Elle répondra à l'augmentation des capacités de la plateforme, accompagnée de la construction d'un nouveau satellite et de l'extension du terminal 2. L'ensemble du projet repose sur les travaux d'extension de l'île artificielle de l'aéroport menés depuis trois ans.



Les six nouveaux systèmes ILS installés utiliseront des technologies Thales, avec un nouveau réseau d'antennes de localisation 32 éléments ultra-grande ouverture. Ils seront évidemment compatibles avec des opérations de catégorie III.



Thales est un partenaire privilégié du Département de l'aviation civile (CAD) de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong depuis la création de la plateforme aéroportuaire de Chek Lap Kok il y a plus de 20 ans. L'électronicien français lui fournit divers équipements critiques pour ses services de navigation aérienne.



(Image © Airport Authority Hong Kong)