Thales participe à la modernisation de la gestion de l'espace aérien d'Haïti

Thales et le groupe canadien Aeronav vont fournir de nouveaux systèmes CNS/ATM (Communication, Navigation Surveillance/Air Traffic Management) à l'autorité de l'aviation civile d'Haïti (OFNAC) pour mettre à jour et optimiser les capacités de gestion du trafic aérien du pays.



Le contrat de 11 millions de dollars est financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) et par le gouvernement d'Haïti.



Thales fournira ses solutions TopSky - AIM (gestion d'information aéronautique) et TopSky - ATC (contrôle en route, le contrôle d'approche et de gestion de tour). L'électronicien francais va également livrer un radar de surveillance secondaire monopulse RSM970S , deux stations ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) et un système de surveillance coopératif qui diffuse des informations sur la position des avions tout au long du vol.



Thales précise que les mêmes solutions sont déjà en service au Mexique, au Brésil, en Colombie, au Chili, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, dans les six pays membres de la COCESNA d'Amérique centrale, en République dominicaine, en Jamaïque, au Panama, à Aruba, à Saint Martin et à Saint Barthélemy.



Thales travaille par ailleurs avec l'OFNAC depuis plus de 20 ans.



(Photo © Thales)