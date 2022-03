Thales : le secteur aéronautique et spatial se redresse, la défense au sommet

Les commandes du secteur Aérospatial de Thales s'établissent à 5,631 milliards d'euros en 2021 contre 3,822 milliards d'euros en 2020 (+48% à périmètre et taux de change constants). Cette performance s'explique par les nouveaux succès commerciaux de Thales Alenia Space à la fois dans les domaines de l'observation de la terre, de l'exploration spatiale, de la navigation et des télécommunications commerciales, avec notamment le premier succès commercial de la nouvelle génération de satellites digitaux flexibles « Space Inspire » auprès du premier opérateur mondial, SES.



Par ailleurs, les prises de commandes dans les activités aéronautiques (avionique et IFEC) ont progressé de 18% par rapport à l'année 2020. Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes du secteur atteint 7,9 milliards d'euros, en hausse de 20%. Thales note cependant que le secteur aérospatial, qui affiche un chiffre d'affaires près de 20% inférieur à celui de 2019, avec une marge opérationnelle de 4,5%, reste encore fortement marqué par l'impact de la crise sanitaire sur le transport aérien.



Les activités Défense & Sécurité de Thales sont quant à elles au beau fixe, portées notamment par les contrats du Rafale à l'export. Thales a ainsi vu les commandes de la branche atteindre les 11,185 milliards d'euros en 2021 contre 9,922 milliards d'euros un an plus tôt. C'est un nouveau record historique (+12% à périmètre et taux de change constants), avec un book-to-bill qui dépasse ainsi 1,30, contre 1,23 en 2020 et 1,20 en 2019. Ce niveau élevé s'explique par l'enregistrement de 13 contrats de plus de 100 millions d'euros, dont deux contrats majeurs, l'un d'une valeur de près de 1,5 milliard d'euros, pour le soutien sur 10 ans du système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) en France, et l'autre lié à la fourniture de 30 Rafale à l'Égypte. Le carnet de commandes du secteur atteint ainsi un nouveau record historique, à 26,1 milliards d'euros, soit l'équivalent de plus de 3 années de chiffre d'affaires.



Pour la totalité de ses activités, l'électronicien français a ainsi vu son chiffre d'affaires progressé de 5,3% sur l'année, à 16,2 milliards d'euros, et son bénéfice net bondir de 125%, à 1,1 milliard d'euros. L'année 2022 s'annonce déjà encore meilleure, avec un chiffre d'affaires compris entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros, un book-to-bill supérieur à 1 et un taux de marge opérationnelle compris entre 10,8% et 11,1% (10,2% en 2021).



