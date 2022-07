Thales inaugure un nouveau centre de maintenance pour les équipements optroniques aéroportés

Thales a officiellement inauguré son nouveau centre d'excellence pour la maintenance des équipements optroniques aéroportés à Châtellerault-La Brelandière (Nouvelle-Aquitaine). Le site abritait historiquement des activités de fabrication de centrale inertielle laser à destination d'équipements avioniques civils et militaires mais a été touché par la crise et s'est réinventé.



Grâce au soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, Thales a développé une infrastructure technique et logistique de 4 000 m², abritant notamment 750 m² de salles blanches et une centaine de bancs de tests. Ainsi, deux lignes de soutien pour les équipements optroniques aéroportés embarqués sur des avions de combat sont désormais opérationnelles : l'une pour les opérations de soutien sur le pod aéroporté TALIOS, l'autre sur le système Optronique Secteur Frontal (OSF) et le Détecteur d'Alerte Laser (DAL).



Depuis début 2022, 70 collaborateurs (techniciens, ingénieurs, experts techniques et logisticiens) travaillent à ces activités. Thales envisage de recruter encore une cinquantaine de personnes sur le site d'ici 2030.



« La révolution digitale a fait naitre de nouveaux challenges et Thales a su les relever. La création de ce nouveau centre d'excellence de soutien pour nos solutions optroniques aéroportées, situé à Châtellerault-La Brelandière en Nouvelle-Aquitaine, en est un exemple emblématique. Grâce au soutien de la région, nous renforçons notre engagement auprès de nos clients. C'est en mettant à leur disposition un soutien industriel sans précédent via un savoir-faire unique et des compétences en micro-électronique que Thales contribue à la réussite des missions opérationnelles des forces armées. Nous sommes fiers de former nos collaborateurs à de nouveaux domaines et de créer de l'emploi au sein du bassin du Grand-Châtellerault », commente Benoit Plantier, vice-président des activités optronique et électronique de missile de Thales.



(Photo © Thales)