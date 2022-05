Thales finalise l'acquisition de RUAG Simulation & Training

Thales a finalisé l'acquisition de RUAG Simulation & Training (RUAG S&T), une opération qui va lui permettre de compléter sa présence sur le marché terrestre, tout en confortant son expertise dans les solutions pour hélicoptères et aéronefs militaires.



Grâce à cette acquisition, Thales devient l'un des principaux acteurs du secteur en Europe et compte renforcer son implantation locale dans des zones géographiques prioritaires (France, Suisse, Allemagne et Royaume-Uni), mais aussi aux Émirats arabes unis et en Australie. ​



RUAG Simulation & Training emploie quelque 500 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 90 millions d'euros en 2021. Son portefeuille inclut d'importants contrats, en particulier avec l'armée suisse.



(Photo © Thales)