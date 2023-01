Thales en dit plus sur la modernisation de l'avionique des CN235 français

Le programme de modernisation de l'avionique des 27 CN235 de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) comprendra la suite TopDeck de Thales qui équipe notamment la série -600 des avions régionaux d'ATR.



Thales fournira également des récepteurs GPS TopStarC et des systèmes de navigation inertielle. Les CN235 français bénéficieront également de la dernière génération de radioaltimètres de Thales, immunes aux interférences 5G, afin d'assurer une navigation performante et sécurisée.



La Direction générale de l'armement (DGA) avait notifié à Sabena technics et à Thales fin décembre un accord-cadre portant sur la rénovation des cockpits des 19 CN235-200 et des 8 CN235-300 de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE). L'objectif est de remplacer l'avionique actuelle par une avionique moderne permettant leur exploitation jusqu'à l'horizon 2040, notamment en les mettant en conformité avec les nouvelles normes internationales de navigation dans l'espace aérien civil.



Sabena technics concevra et réalisera pour sa part les modifications mécaniques et électriques des appareils, l'intégration des équipements avioniques à bord ainsi que la certification de type supplémentaire et la qualification militaire des avions rénovés.

Les sites Thales de Bordeaux, Brive, Châtellerault, Toulouse, Valence et Vendôme, ainsi que celui de Sabena technics à Dinard contribueront à la modernisation de la flotte des CN-235 de l'armée de l'Air et de l'Espace.



Pour rappel, le plus ancien des CN235 français a été mis en service en 1992. La modernisation de la totalité de la flotte devra être achevée en 2031.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)