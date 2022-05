Thai Lion Air reconstruit progressivement sa flotte

Thai Lion Air annonce qu'elle va réintroduire deux Boeing 737NG (-800 ou -900ER) supplémentaires au cours du trimestre. Ces nouvelles capacités serviront à répondre à la demande du marché intérieur qui repart à la hausse, selon les déclarations de son PDG Aswin Yangkirativorn.



Le transporteur low-cost thaïlandais a en effet reconstitué toutes ses liaisons intérieures (15 destinations) et affiche un taux de remplissage moyen de 80%.



Thai Lion Air exploitait une flotte de 30 appareils et transportait plus de 10 millions de passagers par an avant la pandémie. En plus du marché intérieur, elle desservait 18 destinations internationales dans six pays.



Actuellement, la filiale thaïlandaise du groupe indonésien Lion Air aligne 11 Boeing 737NG et deux Airbus A330-900. Elle espère pouvoir ajouter encore davantage de capacité à partir de l'année prochaine, au fur et à mesure du retour des besoins sur les liaisons internationales et notamment pour le marché chinois.



En attendant, ses deux A330neo introduits fin 2021 sont opérés pour des vols de transport de fret vers et depuis la Chine et l'Indonésie.



