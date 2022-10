Thai Airways va louer deux Airbus A350-900 supplémentaires

Le transport aérien thaïlandais reprend des couleurs. La compagnie Thai Airways International va signer très prochainement un contrat de leasing pour deux nouveaux Airbus A350-900.



Les appareils devraient être mis en service dès le mois de janvier prochain, selon les déclarations de son PDG Suvadhana Sibunruang au quotidien Bangkok Post.



Il rappelle qu'une lettre d'intention avait déjà été signée en juin dernier, mais qu'elle devait recevoir l'aval du ministère des Transports et de la Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).



Thai Airways aligne aujourd'hui 12 exemplaires de l'A350-900 (les premiers livrés en 2016).



Pour rappel, la compagnie porte-drapeau thaïlandaise a simplifié sa flotte à seulement quatre types d'appareils dans le cadre de sa restructuration : A320, A350-900, 787-8/9 et 777-300ER. Elle a ainsi a mis en vente une trentaine d'appareils en un an. Sa flotte ne devrait compter que 86 appareils en 2025, contre 103 avant le déclenchement de la pandémie.



(Photo © Le Journal de l'Aviation- tous droits réservés)