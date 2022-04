Thai Airways reprend trois Boeing 777-300ER en leasing

Thai Airways International annonce avoir réceptionné deux nouveaux Boeing 777-300ER en leasing le 6 avril, avec un troisième exemplaire de ce type attendu courant avril. Ces appareils viennent augmenter les capacités de la compagnie thaïlandaise dans le contexte de reprise lié à l'assouplissement des conditions d'entrée dans le pays.



Thai précise que ces trois appareils devaient déjà être opérés sous ses couleurs et sous contrats de bail, le contrat initial pour ces avions ayant été négocié en 2018.



Les appareils appartiennet à BOC Aviation et sont livrés neufs depuis Paine Field (LN 1683, 1687 et 1690). La compagnie a cependant fait modifier les contrats de leasing des appareils en fonction des heures de vol réellement réalisées (Power-by-the-Hour) et non plus avec un loyer mensuel durant une première phase. Une réduction du bail mensuel a également été négociée à échéance de moyen et long terme afin de se conformer à son plan de réhabilitation.



Les trois nouveaux Triple Sept sont configurés avec un nouvel aménagement cabine de 303 sièges : 8 sièges en première classe, 40 sièges en classe affaires et 255 sièges en classe économique. Ils seront déployés en priorité sur la ligne Bangkok-Londres à partir de la dernière semaine d'avril.



Thai Airways disposera ainsi d'un total de 17 Boeing 777-300ER. Rappelons que la compagnie a décidé de simplifier sa flotte à seulement quatre types avions : A350-900, 787-8/9, 777-300ER et A320 (Thai Smile). En un an, la compagnie a mis en vente pas moins de 30 appareils, dont ses 5 A380, trois A330-300, dix 747-400, six 777-200 et six Boeing 777-300 dans le cadre de son plan de redressement.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)