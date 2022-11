Thai Airways réfléchirait à remettre des Airbus A380 en service

Après avoir été durement heurtée par la crise, Thai Airways peine à redonner suffisamment de corps à sa flotte pour répondre au retour de la demande. Elle prévoit donc de remettre en service des appareils qu'elle avait retirés de la flotte et évoque même désormais la possibilité de réutiliser certains de ses Airbus A380.



Selon les dires de son président Piyasvasti Amranand, rapportés par l'agence Bloomberg, plusieurs de ses six Super Jumbos pourraient reprendre temporairement du service à partir de 2024, pour pallier le déficit de capacités qui menace avant l'arrivée d'appareils plus modernes à la fin de la décennie.



Thai Airways a déjà prévu de remettre trois de ses A330-300 et deux de ses 777-200ER en service, qui viendront soutenir les deux A350 supplémentaires qu'elle a acquis en leasing et doivent être opérationnels en janvier. Ces décisions ont dû être prises face au manque d'appareils neufs disponibles sur le marché.



En pleine restructuration, la compagnie a planifié d'intégrer dix appareils long-courrier à sa flotte en 2023 puis huit en 2024.



