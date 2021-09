Thai AirAsia tente le financement participatif

Pour garantir sa survie, Thai AirAsia se tourne désormais vers le financement participatif. Pour cette première expérience, la filiale du groupe Air Asia vient de lancer une campagne de crowdfunding via la plateforme d'investissement Peer Power.



Le produit de cette campagne, approuvée par la Securities and Exchange Commission (SEC), permettra à la compagnie de consolider sa stabilité à court terme.



Parallèlement, Thai AirAsia, qui a repris ses vols le 3 septembre, maintient son plan de redressement en cours, lequel consiste en une augmentation de son capital - elle est en pourparlers avec le gouvernement pour l'obtention de prêts bonifiés - et une restructuration des activités de sa société mère Asia Aviation, qui a enregistré une perte nette de 266 millions de dollars en 2020 et 106 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2021.