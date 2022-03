Textron rachète Pipistrel

Textron souhaite intégrer une nouvelle marque à son giron. Le groupe américain a ainsi conclu un accord portant sur l'acquisition de Pipistrel.



Lorsque la transaction aura été approuvée par les autorités compétentes et finalisée, Textron créera une nouvelle entité, Textron eAviation, dédiée au développement d'avions durables pour la mobilité aérienne urbaine, l'aviation générale, le fret et les missions spéciales. Pipistrel, avec ses appareils à propulsion électrique, y sera intégré.



Textron s'est toutefois engagé à conserver la marque et à maintenir le siège social, les bureaux de R&D et la fabrication des Pipistrel en Slovénie et en Italie. Ivo Boscarol, le fondateur et PDG de Pipistrel, restera actionnaire minoritaire et président émérite, et sera consulté sur la stratégie durant une période de deux ans.



Textron s'est également engagé à réaliser des investissements pour le développement et la production de futurs produits. L'avionneur européen gagne ainsi un accès à davantage de ressources, d'expertise et à un réseau de ventes et de soutien puissant.



« L'union de Textron et de Pipistrel apporte une profonde expertise et des ressources qui seraient autrement inaccessibles à Pipistrel seule, qui lui permettront d'atteindre ses objectifs ambitieux et de poursuivre son histoire de succès. Avec Textron, nous sommes ensemble orientés vers la croissance future et nous sommes impatients d'annoncer de nouveaux produits et projets passionnants », a commenté Ivo Boscarol.



(Photo © Pipistrel)