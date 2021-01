Textron Aviation opte pour le service de surveillance des données de vol Cassiopée de Safran

Safran Electronics & Defense a été choisi par Textron Aviation pour intégrer sa gamme de services de surveillance des données de vol (FDM) Cassiopée sur les jets Cessna Citation.



Cassiopée est initialement disponible pour tous les jets d'affaires légers Cessna Citation CJ4 équipés du système enregistreur de données ARes II (Aircraft Recording System II) et ce depuis le mois de décembre.



« Nous sommes très heureux d'offrir notre service de surveillance des données de vol Cassiopée aux clients de Textron Aviation », a déclaré Trice Smith, président-directeur général de Safran Electronics & Defence Avionics USA.



Les services FDM de Cassiopée ont été conçus pour les compagnies aériennes ainsi que pour les opérateurs d'aviation d'affaires et d'hélicoptères. Plus d'un tiers de la flotte mondiale d'avions commerciaux est déjà suivie grâce aux systèmes de Safran, avec plus de 30 millions d'heures de données analysées chaque année.



(Photo © Textron Aviation)