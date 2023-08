Textron Aviation décroche la certification ANAC pour son Cessna SkyCourier

Le biturbopropulseur utilitaire Cessna SkyCourier a obtenu son certificat de type auprès de l'Autorité nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), ouvrant la voie à son exploitation dans le pays. Le Cessna SkyCourier est conçu et fabriqué par Textron Aviation.



« La capacité de charge utile élevée du Cessna SkyCourier, sa capacité de décollage et d'atterrissage courts et sa rentabilité en font un excellent choix pour les opérateurs au Brésil », a déclaré Lannie O'Bannion, vice-président senior, Ventes mondiales et opérations aériennes. « La polyvalence et les performances de l'avion offrent aux clients de la région des solutions intelligentes pour leurs missions et circonstances uniques », a-t-il ajouté.



Motorisé par deux PT6A-65SC de Pratt & Whitney Canada de 1 100 chevaux sur arbre chacun, le nouvel avion utilitaire de Textron Aviation avait été certifié par la FAA en mars 2022. Fedex avait réceptionné son premier exemplaire deux mois plus tard, un avion opéré par Empire Airlines.



En plus de la variante cargo, il existe une variante 19 passagers du SkyCourier qui comprend des entrées séparées pour l'équipage et les passagers. Le premier exemplaire du Cessna SkyCourier dans une configuration de transport de passagers a quant à lui été livré en mai dernier à Western Aircraft pour le compte du transporteur Lanai Air, basé à Hawaï et spécialisé dans les vols charters de luxe entre Oahu et l'île de Lanai.



(Image © Textron Aviation)