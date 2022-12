Texel Air mise sur Rusada pour la gestion de la navigabilité de sa flotte

La compagnie cargo Texel Air, basée à Bahreïn et filiale de Chisholm Enterprises, a choisi de se reposer sur la solution Envision proposée par Rusada pour gérer sa navigabilité et la planification de ses opérations de maintenance et leur exécution.



Texel Air a pour cela opté pour 8 modules d'Envision dont « gestion de flotte », « maintenance en base » et « gestion d'inventaire » ainsi que 3 de leurs applications mobiles pour un accès multi-appareils et des opérations sans papier. « Avec sa pertinence de ses fonctionnalités et ses interfaces facilement accessibles, nous considérons Envision comme l'épine dorsale de notre futur voyage numérique » , a déclaré Andres Kjerulf, le directeur de la navigabilité de Texel Air.



Fondé en 2013, le transporteur cargo bahreïni exploite actuellement un 737-300F, deux 737-700 FlexCombi - dont il est le seul opérateur au monde - et un 737-800BCF (2 autres exemplaires attendus).



(Photo © Texel Air)