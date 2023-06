Texel Air lance une filiale en Nouvelle-Zélande

Texel Air a lancé une filiale Texel Air Australasia, basée à Auckland en Nouvelle-Zélande. Elle a décollé le 10 juin.



Elle débute ses opérations avec des missions intérieures pour le compte de Parceline Express et NZ Post.



Texel Air Australasia exploite un Boeing 737-800BCF mais devrait intégrer deux nouveaux appareils d'ici décembre. Le groupe vise une flotte de dix appareils en 2026, volant principalement en Nouvelle-Zélande, en Australie et entre les deux pays sous des contrats ACMI.



Texel Air Bahrain opère actuellement avec deux 737-700FC, deux 737-800BCF et un 737-300F.



