Tewolde GebreMariam quitte son poste de CEO d'Ethiopian Airlines

Tewolde GebreMariam a démissionné de son poste de président directeur général d'Ethiopian Airlines, pour des raisons de santé. La compagnie explique dans un communiqué qu'il suivait un traitement médical aux États-Unis depuis six mois qui ne lui permettait pas d'accorder suffisamment son attention à ses fonctions.



Il avait pris les rênes de la compagnie en janvier 2011 après avoir occupé plusieurs postes de direction dans différentes divisions de la même entreprise qu'il a rejointe en 1985. Dans ses rôles antérieurs, il a notamment été directeur de la division cargo d'Ethiopian Airlines et directeur régional pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est. En août 2004, il est nommé Executive Officer Marketing & Sales. Puis, en juillet 2006, il devient COO d'Ethiopian Airlines dirigeant toutes les divisions opérationnelles de la compagnie aérienne.



Dans son rôle de PDG, GebreMariam a permis à Ethiopian Airlines de réaliser des performances exceptionnelles. Cinquième compagnie africaine en 2010, elle est devenue dans l'intervalle un mastodonte des airs, rivalisant désormais avec les géants mondiaux. Sous sa direction, la compagnie a triplé sa flotte (plus de 130 appareils aujourd'hui contre une quarantaine à l'époque) et son chiffre d'affaires (de 1,3 milliard de dollars en 2010 à 3,9 milliards de dollars sur la période 2019-2020) tout en développant son hub d'Addis-Abeba, qui relie désormais près de 130 destinations.



A titre personnel, son rayonnement international est conséquent. Cité parmi les 100 Africains les plus influents, Tewolde GebreMariam est membre du groupe consultatif de haut niveau sur le transport durable auprès des Nations unies, membre du conseil d'administration de Star Alliance, membre du conseil d'administration de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et du conseil consultatif d'Airlink. En outre, il participe à la direction de l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), de l'Association africaine du tourisme (ATA) et de l'Organisation du tourisme éthiopien (ETO).



Tewolde GebreMariam est titulaire d'une licence en économie de l'Université d'Addis-Abeba en Éthiopie, et d'une maitrise en administration des affaires de l'Open University au Royaume-Uni. Il a reçu le diplôme honorifique de docteur en lettres humaines honoris causa de l'Université d'Addis-Abeba le 13 juillet 2019.



(Photo © Ethiopian Airlines)