Teresa Gonçalves devient présidente exécutive du groupe SATA

Teresa Gonçalves prend la tête du groupe SATA, après avoir été nommée présidente de SATA Holding et de ses filiales SATA Internacional - Azores Airlines, SATA Air Açores et SATA gestion d'aérodromes.



Elle remplace Luís Silva Rodrigues, qui a pris les rênes de TAP Air Portugal au début du mois de mars, après la destitution du président du conseil d'administration Manuel Beja et de la présidente exécutive Christine Ourmières-Widener par le gouvernement.



Teresa Gonçalves travaille pour SATA depuis 2020 en tant que membre du conseil d'administration et occupait le poste de directrice financière.



Elle est remplacée à cette fonction par Dinis Modesto.



(Photo © Groupe SATA)