TDA fait démanteler son premier 777, un ancien appareil d'Air France

Le spécialiste des pièces de rechange aéronautiques TDA a annoncé qu'il venait de lancer le démantèlement de son tout premier Boeing 777. Il s'agit d'un 777-200ER ayant appartenu à Air France, livré en 1998 et retiré du service au printemps 2022 (ln 138, immatriculé F-GSPC).



Le chantier de déconstruction est en cours et assuré par les équipes de Tarmac Aerosave à Teruel, en Espagne.



TDA pourra ainsi intégrer des éléments remplaçables et avioniques de ce 777 dans son réseau d'ateliers de réparation et d'équipementiers, après les avoir recertifiés.



Il souligne qu'il pourra ainsi récupérer des freins utilisés à moins de 20 %, un radôme récemment installé et réparé et les huit toboggans d'évacuation.



(Photo © Ricardo de Vries pour Tarmac Aerosave)