Tata Sons rachète la totalité de la compagnie AirAsia India pour la fusionner avec Air India Express

AirAsia Aviation Group a annoncé la vente de sa participation restante (16,33%) dans AirAsia India. La low-cost indienne est désormais une filiale à 100% d'Air India, détenue par le groupe Tata Sons.



La société holding du groupe malaisien Capital A annonce que « l'Inde restera un marché important pour AirAsia et continuera d'être desservie par ses différentes compagnies aériennes basées en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines. Nous utiliserons l'expérience et les connaissances que nous avons acquises en opérant sur le marché intérieur indien pour développer le marché ASEAN-indien de la logistique et des services aux passagers ».



Air India envisage maintenant de faire fusionner AirAsia India avec sa filiale spécialisée Air India Express d'ici la fin de l'année prochaine.



Pour rappel, AirAsia India aligne une flotte de 28 Airbus A320 et A320neo. Air India Express dispose pour sa part de 24 Boeing 737-800.



(Photo © Airbus)