TAROM se sépare de la moitié de sa flotte

TAROM a mis en vente 14 de ses 29 appareils en flotte : ses quatre Airbus A318, ses quatre Boeing 737-700, ses quatre 737-300, ainsi que deux de ses sept ATR 42-500.



La compagnie publique roumaine ne souhaite garder à terme que ses quatre 737-800 et ses quatre ATR 72-600 pour simplifier sa flotte, en attendant l'arrivée de ses cinq 737 MAX 8 commandés en 2018, et attendus en 2023.



TAROM connait d'importantes difficultés financières depuis des années, des difficultés encore accentuées par la crise liée à la pandémie.



Sa concurrente privée Blue Air, avec son modèle low-cost, est de fait devenue la plus importante compagnie aérienne roumaine, avec une flotte composée de plus d'une quinzaine de Boeing 737 (dont un premier 737 MAX livré le 30 mars dernier par ALC).



(L'un des quatre Airbus A318 de TAROM. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)