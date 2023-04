Tarmac Aerosave s'associe à Donecle pour inspecter des avions par drone

Tarmac Aerosave a conclu un accord avec Donecle pour développer les inspections d'avions - fuselage et moteurs - automatisées, à l'aide de drones.



Le système est déjà opérationnel pour les monocouloirs sous hangar, après une campagne d'essais à Toulouse Francazal.



Les deux partenaires travaillent désormais à étendre la solution aux gros-porteurs et aux appareils stockés en extérieur.



Le système de Donecle repose sur un vol entièrement automatique, un logiciel d'analyse d'images et une plateforme sécurisée pour le suivi des inspections. Il permet d'accélérer certaines inspections, comme les inspections visuelles générales (GVI), les inspections de foudroiement, les inspections de peinture et de marquages réglementaires.



(Photo © Tarmac Aerosave)