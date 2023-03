TAP Air Portugal perd ses deux dirigeants

Le ministre portugais des Finances, Fernando Medina, a démis de leurs fonctions le président du conseil d'administration de TAP Air Portugal, Manuel Beja, et sa présidente exécutive, Christine Ourmières-Widener. Aucune indemnité compensatoire ne leur sera versée.



Cette décision intervient après un rapport de l'inspection générale des finances sur l'indemnité touchée par Alexandra Reis lorsqu'elle a quitté son poste de membre du conseil d'administration de la compagnie en février 2022. L'accord passé entre celle qui est par la suite devenue secrétaire d'Etat au Trésor et la compagnie a été jugé illégal, une indemnité de 500 000 euros lui ayant été versée alors que TAP venait d'être nationalisée en urgence pour éviter la faillite et se trouvait en pleine restructuration. Elle devra restituer environ 450 000 euros.



Le ministre de l'Infrastructure, João Galamba, a quant à lui annoncé que le PDG de Sata, Luís Silva Rodrigues, prendrait les fonctions de président du conseil d'administration et du comité exécutif de TAP. Le reste du comité exécutif reste en place. Le gouvernement portugais espère ainsi « tourner la page » du scandale et « récupérer ce lien de confiance entre le pays et l'entreprise ».



« En affrontant les problèmes comme nous le faisons et de manière complète, j'ai la pleine confiance que TAP poursuivra avec succès le processus de consolidation de son avenir, qui passera par la privatisation d'une partie de son capital », a ajouté João Galamba.



(Photo © TAP Air portugal)