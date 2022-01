Täby Air Maintenance lance un programme de conversion de Saab 2000 en avion cargo

Täby Air Maintenance (TAM) est en train de finaliser un projet de conversion de deux Saab 2000 en avions cargo. Le travail de conception est en cours à Örebro et la production des premières pièces nécessaires a déjà débuté.



Le projet est mené en collaboration avec Jetstream Aviation Capital, client de lancement du programme.



Le Saab 2000 cargo sera doté de six baies de chargement à division nette, qui viendront s'ajouter aux compartiments de fret actuels. Il pourra transporter un volume de 55,4 m3 ou une charge de 6,6 tonnes de fret (limitée à 3,4 tonnes dans le cadre d'opérations sous certification Part 135).



Le premier appareil doit entrer en conversion au premier trimestre et achever sa conversion dès la fin du mois de mars, avec l'approbation de l'EASA et de la FAA. TAM est confiant en sa capacité à concrétiser cet objectif notamment grâce à son expérience dans la conversion de Saab 340 en avions cargo.



(Photo © Täby Air Maintenance)