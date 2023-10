TAAG Angola commande quatre Boeing 787 et change d'image

TAAG Angola fête cette année ses 85 ans et célèbre cet anniversaire avec un renouvellement de son activité. Alors qu'elle a dévoilé sa nouvelle identité visuelle il y a quelques jours et qu'elle attend l'ouverture du nouvel aéroport de Luanda le mois prochain, elle a annoncé un renouvellement de sa flotte et commandé quatre Boeing 787 - dont elle n'a pas précisé le modèle.



TAAG souhaite opérer une flotte avec plusieurs types d'appareils pour s'adapter au mieux à chaque vol, notamment pour les liaisons intercontinentales. « Le 787 répond à notre volonté de disposer d'un équipement moderne, de grande taille et efficace, capable de remplacer progressivement notre flotte actuelle de gros-porteurs et d'offrir à nos clients une expérience de vol améliorée », ajoute Eduardo Fairen, son PDG.



Ce segment de flotte compte actuellement cinq 777-300ER et trois 777-200ER mais seuls quatre 777-300ER sont opérationnels. Un A330-200 est également utilisé (loué en ACMI auprès d'HiFly Malta).



TAAG Angola vient par ailleurs de présenter sa nouvelle identité visuelle, à l'occasion de l'ouverture de l'assemblée générale des compagnies du sud de l'Afrique le 5 octobre. Elle sera progressivement mise en place dans les prochaines semaines et durant le premier semestre de 2024, tandis que la compagnie se prépare à bénéficier de nouvelles installations dans le nouvel aéroport de Luanda qui doit ouvrir ses portes le 10 novembre.



(La flotte long-courrier de TAAG repose aujourd'hui sur le Boeing 777, ici représenté avec la nouvelle livrée. Image © TAAG Angola)