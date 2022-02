Swiss va appliquer AeroSHARK sur ses Boeing 777-300ER

Swiss a décidé d'appliquer le revêtement AeroSHARK sur ses douze Boeing 777-300ER à partir du milieu de l'année.



Développé par Lufthansa Technik et AeroSHARK, ce film rainuré imite la peau de requin et réduit le frottement de l'air sur le fuselage, améliorant d'un pourcent la consommation de carburant.



Le revêtement couvrira une surface de 950 m², ce qui, déployé sur toute la flotte de 777-300ER, peut représenter une économie annuelle de plus de 4 800 tonnes de carburant.



Swiss est la première compagnie de transport de passagers à adopter cette innovation. Lufthansa Cargo en a toutefois été la cliente de lancement.



Swiss a par ailleurs participé durant l'été 2021 à des essais avec la technologie AeroSHARK appliquée sur l'aile de l'un de ses 777. Grâce aux mesures réalisées, Lufthansa Technik devrait être en mesure de le proposer également sur les ailes des appareils, augmentant le potentiel d'économies.



