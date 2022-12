Swiss reprend ses recrutements de pilotes en 2023

Swiss a annoncé qu'elle allait reprendre les recrutements de personnel navigant technique en 2023. Ils avaient été suspendus durant deux ans en raison de la crise sanitaire.



Elle souligne qu'elle recrutera et formera des élèves pilotes avec la European Flight Academy (EFA). La formation dure deux ans et se déroule entre autres à Granges, Opfikon et Goodyear (USA).



Les candidats doivent avoir achevé une formation professionnelle de base d'au moins trois ans ou être admises sans examen dans une haute école spécialisée ou une haute école universitaire. Une aide financière est prévue pour les accompagner dans leur formation.



Swiss recrutera également 80 copilotes déjà formés par Lufthansa Aviation Training Switzerland (LAT).



(Photo © Swiss)