Swiss réinstalle sa classe économique sur trois Boeing 777-300ER utilisés comme cargos

Swiss a annoncé que le dernier des trois Boeing 777-300ER qu'elle avait réaménagés pour transporter du cargo avait retrouvé sa configuration passage originale.



Au début de la crise sanitaire, elle avait en effet décidé de retirer les fauteuils de classe économique de trois de ses appareils (HB-JNF, HB-JNH et HB-JNI), afin de pouvoir les utiliser comme avions cargo.



Depuis mai et juin 2020, ils ont effectué 1 067 vols cargo et transporté plus de 33 000 tonnes de matériel médical.



Swiss a ainsi réinstallé 810 fauteuils de classe économique, permettant aux Triple Sept de retrouver leur configuration triclasse normale à huit fauteuils de première classe, 62 de classe affaires et 270 de classe économique.



(Photo © Swiss International Airlines)