Swiss reçoit son dernier A220 et achève le renouvellement de sa flotte moyen-courrier

Swiss a réceptionné le dernier Airbus de sa commande de trente appareils le 24 mai. Avec lui, le plus grand programme de renouvellement de la flotte court et moyen-courrier de la compagnie s'achève.



L'A220-300 reçu porte l'immatriculation HB-JCU et a été baptisé Davos. Il entrera en service le 29 mai.



Swiss exploitera alors neuf A220-100 et 21 A220-300.



La compagnie avait été l'opératrice de lancement de l'appareil, avec un premier vol commercial réalisé en A220 (alors encore connu sous le nom de CSeries) en juillet 2016 entre Zurich et Paris.



