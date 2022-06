Swiss contrainte d'ajuster son programme de vols pour la fin de l'été

Swiss a indiqué qu'elle avait ajusté son programme de vols entre août et octobre, pour le réduire de 2%. Ces réductions prendront essentiellement la forme de baisses de fréquences. Ainsi, 676 vols vont être supprimés (sur les 31 414 prévus sur la période).



La compagnie suisse explique qu'elle compte offrir ainsi les meilleures garanties possibles de fiabilité opérationnelle, alors que les cas de contamination à la covid repartent à la hausse, que les contraintes de capacités touchent tous les aéroports et que des mouvements de grèves touchent plusieurs aéroports et services de la navigation aérienne européens.



« Caractérisé par sa complexité, le système aéronautique européen et mondial se trouve actuellement à la limite de ses capacités opérationnelles. Face à ces difficultés croissantes et afin d'assumer en amont notre responsabilité envers nos passagers, nous allons contribuer à soulager l'ensemble du système », explique Dieter Vranckx, le CEO de Swiss, en affirmant que les passagers affectés pourront généralement trouver une alternative le même jour à leur vol.



Swiss s'inquiète toutefois de la perte de capacité sur le fret entraînée par cette décision et va étudier la possibilité de réaliser ponctuellement des vols tout-cargo pour pouvoir continuer de répondre à la demande.



(Photo © Swiss)