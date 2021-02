Suspension temporaire des opérations des Boeing 777 motorisés par le PW4000

A la suite de l'incident grave ayant touché un Boeing 777-200 de United Airlines le 20 février, la FAA, les bureaux britannique, japonais et sud-coréen de l'aviation civile et Boeing ont recommandé la suspension des opérations de tous les 777 motorisés par le PW4000 de Pratt & Whitney, le temps de déterminer le protocole à appliquer pour l'inspection des réacteurs.



Cent vingt-huit appareils sont concernés - 69 en service (dont 24 chez United) et 59 en stockage.



Le 20 février, un 777-200 de United Airlines (N772UA, cinquième avion produit de la longue série des Triple Sept) a décollé de Denver pour Honolulu (vol 328) avec 239 personnes à son bord mais a dû réaliser un atterrissage d'urgence après une défaillance non contenue de son moteur 2. L'entrée d'air et le capot se sont séparés du moteur et plusieurs pales ont été endommagées (dont deux fracturées).



Le NTSB a été chargé de l'enquête sur les circonstances de l'incident. La FAA, Boeing, Pratt & Whitney et l'ALPA y participeront. La FAA a déjà recommandé une réduction des intervalles de révision des aubes de soufflante du moteur.



(Photo © Hayden Smith/Insta speedbird5280)