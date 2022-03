Super Air Jet se développe rapidement avec des monocouloirs Airbus

Moins d'un an seulement après son lancement, la compagnie low-cost indonésienne Super Air Jet (SAJ) aligne déjà une flotte homogène de vingt Airbus A320.



Ses deux derniers exemplaires (MSN 5158 & 5076, respectivement loués chez DAE Capital et Avolon, motorisation V2500) ont été réceptionnés cette semaine à sa base de Jakarta. Ils étaient précédemment opérés par la compagnie indienne IndiGo.



SAJ avait démarré ses opérations régulières en août 2021 et prévoit à terme d'aligner jusqu'à 30 appareils. Super Air Jet est détenue majoritairement par PT Kabin Kita Top (99,8%), une société privée créée en décembre 2019 et dont le dirigeant, Farian Kirana, est l'un des fils du fondateur de Lion Air Group.



Les 0,2% restants sont détenus par Rudy Lumingkewas et Achmad Hasan, respectivement PDG et directeur commercial de Lion Air Group. La compagnie se déploie actuellement sur une quinzaine de liaisons domestiques.



(Photo © Super Air Jet)