Sunclass Airlines reçoit son premier Airbus A321neo

Sunclass Airlines a célébré la livraison de son premier Airbus A321neo à Hambourg. Il entrera en service le 22 décembre sur la liaison entre Copenhague et Gran Canaria.



La compagnie charter danoise est un opérateur à 100 % d'Airbus et exploite dix A321 et quatre A330.



Elle est en train de renouveler sa flotte, remplaçant ses A321ceo par des A321neo, mais aussi ses A330-200 par des A330-900 (elle en exploite deux à ce jour, dont le dernier a été réceptionné au début du mois).



(Photo © Airbus)