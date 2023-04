Sun Country Airlines va enrichir sa flotte de cinq Boeing 737-900ER

Sun Country Airlines a sécurisé des accords de leasing pour cinq Boeing 737-900ER.



Les appareils seront introduits dans la flotte entre fin 2024 et 2025, au fur et à mesure que les contrats de leasing actuels arriveront à leur terme. Ils sont en effet actuellement en service auprès d'Oman Air.



Sun Country Airlines souligne que l'acquisition de cinq appareils du même modèle en même temps lui permettra de les exploiter de façon viable, bien que sa flotte soit actuellement composée de Boeing 737-800. Ils augmenteront en parallèle ses capacités et son rayon d'action.



La compagnie précise également que cet accord, grâce à son anticipation, lui donnera de la visibilité et permettra de réduire le temps de transition des appareils, dans un contexte où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ralentissent les travaux de modification des appareils.



