STELIA Aerospace a livré une 1ère pointe avant d'A220 depuis son nouveau site de Mirabel

STELIA Aerospace annonce avoir livré une première pointe avant d'Airbus A220 depuis ses nouvelles installations de Mirabel, à proximité immédiate de la ligne d'assemblage d'Airbus Canada.



Cette livraison a été réalisée le 10 juin, conformément au planning. Elle est destinée à un futur A220-300 d'Air France.



Pour rappel, STELIA avait racheté les activités de Bombardier à Saint-Laurent, près de Montréal, l'année dernière. Le spécialiste des aérostructures du groupe Airbus produisait déjà des éléments de fuselage à Mirabel, notamment pour la famille de jets d'affaires Global.



« Nous sommes très fiers du travail remarquable accompli par l'ensemble de nos employés et collaborateurs externes. Effectuer une 1ère livraison à partir d'une nouvelle usine construite en 10 mois, tout en assurant la continuité des activités depuis la reprise des opérations A220 sur le site de Saint-Laurent en février 2020, démontre un engagement à toute épreuve. Malgré un contexte difficile et complexe dû à la pandémie, STELIA a fait preuve d'agilité et d'un grand savoir-faire pour répondre aux attentes d'Airbus en temps et en qualité » a déclaré Hugo Brouillard, Chef de l'exploitation et Responsable des Opérations STELIA Aéronautique St-Laurent.



Le nouveau bâtiment de STELIA dédié à l'A220 à Mirabel occupe une surface de 16,100 m². Il viendra accueillir l'intégralité des activités de Saint-Laurent dans les prochains mois.



(Photo © STELIA Aerospace)