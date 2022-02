Starlux reçoit son premier Airbus A330neo

Starlux a réceptionné son tout premier Airbus A330-900. L'appareil, immatriculé B-58301, rejoindra Taïwan le 19 février et fera de la compagnie l'opératrice de lancement du modèle sur l'île.



Starlux prévoit d'acquérir huit exemplaires de l'A330neo en leasing. Celui qui vient d'être livré est le premier d'entre eux et trois autres devraient être intégrés cette année.



La mise en service devrait intervenir à partir du mois de mai, après l'autorisation des autorités taïwanaises et la formation des équipages. Ils desserviront les villes majeures d'Asie Pacifique (Singapour, Tokyo, Bangkok, Ho Chi Minh Ville).



En conséquence, les A330neo seront aménagés en configuration biclasse de 297 places, avec 28 fauteuils de classe affaires et 269 de classe économique, fournis par Recaro. Dans des cabines conçues avec BMW Designworks, tous les fauteuils seront équipés d'écrans 4K de 17,3 ou 13,3 pouces selon la classe.



La compagnie précise que ses moteurs seront couverts par un contrat de maintenance TotalCare avec Rolls-Royce, qui s'étendra aux moteurs des A350 lorsque les livraisons débuteront au cours du troisième trimestre.



(Photo © Starlux)