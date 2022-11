Starlux Airlines tient son premier Airbus A350-900

Comme prévu, Starlux Airlines a pris livraison de son premier Airbus A350-900 le 28 octobre à Toulouse. Son PDG, Chang Kuo-Wei, lui-même pilote de ligne, était ensuite aux commandes du vol de convoyage à destination de sa base de Taipei.



Le transporteur taiwanais, qui a lancé ses opérations en janvier 2020, juste avant le démarrage de la pandémie, prévoit de déployer ses A350 sur le marché transpacifique, visant la côte ouest des États-Unis à partir d'avril 2023.



Starlux Airlines dispose des droits d'exploitation pour desservir 15 villes américaines, dont Los Angeles, destination prioritaire.



Starlux Airlines dispose d'un carnet de commandes de dix-sept A350-900. La configuration retenue est 306 sièges soit 4 en Première Classe, 26 en classe Affaires, 36 en Eco-Premium et 240 en classe économique.



Starlux Airlines doit encore recevoir cinq nouveaux appareils avant la fin de l'année (trois Airbus A321neo, un A330neo et un A350-900), des appareils qui s'ajouteront à ses dix A321neo et quatre A330neo déjà livrés.



(Photo © Airbus)